in foto: Gerardo Fabio Rubino

Un altro medico si aggiunge alla già lunga lista dei camici bianchi morti a causa del Coronavirus. L'ultima vittima si chiama Gerardo Fabio Rubino: aveva 55 anni ed era primario dell'Unità organizzativa semplice dipartimentale delle Cure palliative presso l'Azienda socio-sanitaria territoriale Valtellina e Alto Lario. Con il suo nome sale a 110 il numero di medici morti dall'inizio della grave emergenza sanitaria: un elenco pubblicato sul sito della Fnomceo (la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri) sul quale il nome di Rubino ancora non appare.

Una persona speciale che ha dato tanto ai suoi pazienti

Il primario degli ospedali di Sondalo, Sondrio, Morbegno e Chiavenna, è morto ieri, nel giorno di Pasqua: era ricoverato da una settimana all'ospedale Niguarda di Milano. Era originario di Manfredonia, in provincia di Foggia, e residente a Cormano, nel Milanese. Dopo la laurea in Medicina conseguita a Pavia aveva lavorato proprio al Niguarda e all'ospedale San Carlo di Milano, prima di arrivare a dirigere il reparto di Cure palliative e terapia del dolore in Valtellina. Era tra le altre cose co-fondatore della Fondazione "No Pain", che lo ha ricordato così su Facebook: "La sua generosità e professionalità sono stati provati e testati anche in queste brutte circostanze. Il prof Fabio Rubino era stato un membro apprezzato del nostro team fin dall'inizio e ci mancherà molto". Un commosso ricordo del medico è apparso anche sulla pagina social dell'Associazione Cancro Primo aiuto, una onlus alla quale il dottore era molto legato: "Il dottor Fabio Rubino ci ha lasciati. Il Covid ci ha portato via una persona speciale, che ha dato tanto, innanzitutto ai suoi pazienti, ma anche all'Associazione Cancro Primo Aiuto. Tutti coloro che l'hanno conosciuto hanno potuto apprezzare la sua competenza, ma soprattutto la sua disponibilità e la sua umanità. Mancherà a tutti noi".