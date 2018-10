È morto Roberto Renzi, giornalista e apprezzato scrittore di storie per fumetti. Aveva 95 anni: era nato a Cadorago (Como) il 10 febbraio del 1923, anche se ha vissuto prevalentemente a Milano. Aveva iniziato a scrivere storie per i fumetti all'età di 19 anni: nell'agosto del 1952 aveva inventato il suo personaggio forse più famoso, Tiramolla, disegnato da Giorgio Rebuffi (scomparso a sua volta nell'ottobre di quattro anni fa). Renzi è stato tra i soci fondatori della Fondazione Franco Fossati, da cui nel 2011 è nato Wow Spazio fumetto, il museo del fumetto di Milano ospitato nell'ex fabbrica Motta in viale Campania.

Il direttore del museo e presidente della Fondazione Fossati, Luigi Bona, ha commentato così su Facebook la notizia della scomparsa di Renzi: "Un grande lutto per il Fumetto italiano, Roberto ha segnato in modo importante mezzo secolo del nostro immaginario collettivo, creando personaggi che hanno raggiunto milioni di lettori in Italia e in altri paesi europei, come il tarzanide Akim o il multiforme Tiramolla". "Dire che per la Fondazione e per la nascita del museo è stato importante, è riduttivo – ha poi aggiunto Bona sottolineando il ruolo di Renzi nell'ideazione dei due enti – la prima configurazione, le modalità e gli scopi nascono e si sviluppano in lunghe ‘chiacchierate' che infondono nel progetto tutta la sua passione e la sua esperienza: un sostegno primario per quello che sembra ancora nel 2011 un salto nel buio, poi si trasforma in una bella realtà per Milano e per il Fumetto. Per i tanti lettori e autori e i rari editori che amano il fumetto e creano con attenzione e passione – ha concluso Bona – la scomparsa di Roberto Renzi è la partenza di un caro amico. Soprattutto per la Fondazione, che si sente ancora più impegnativo, oggi, il compito di continuare nello stesso spirito, come lui voleva".