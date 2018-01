in foto: Aldo Foglia, storico volto delle previsioni meteo al Tg5

L'ex colonnello dell'Aeronautica militare Aldo Foglia è morto ieri all'età di 84 anni. Originario di Lanciano, in Abruzzo, il colonnello si era trasferito in giovane età a Ghedi, nel Bresciano, dove ha vissuto per il resto della sua vita. Negli anni Novanta il suo volto è entrato nelle case di milioni di persone: tra il 1995 e il 2005 Foglia è infatti stato il conduttore delle previsioni meteo che andavano in onda durante il Tg5. Il decesso è stato causato da un malore improvviso, di cui non sono note le cause: domenica sera l'ex militare si è sentito improvvisamente male e il giorno seguente è stato ricoverato agli Spedali Civili di Brescia. Le sue condizioni sono rapidamente peggiorate fino alla morte, sopraggiunta martedì mattina. Foglia lascia la moglie Ester e due figli, Fulvia e Stefano. I funerali saranno celebrati domani, giovedì 1 febbraio, a partire dalle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Ghedi.

Si era trasferito giovanissimo a Ghedi.

Dalla sua Lanciano, cittadina in provincia di Chieti, Foglia si era trasferito giovanissimo nella base militare di Ghedi, in provincia di Brescia, arruolato nel Sesto Stormo dell'Aeronautica. Nel paese bresciano l'ex colonnello ha trascorso tutta la sua vita: ha conosciuto e sposato la moglie e cresciuto i due figli nati dal matrimonio. La sua carriera nell'Aeronautica è terminata nei primi anni Novanta, quando Foglia è stato assunto al Centro Epson meteo, struttura privata del milanese che fornisce le previsioni del tempo ad alcune testate, tra cui il Tg5. Foglia è stato uno dei tanti volti noti delle previsioni meteo, assieme a Mario e Andrea Giuliacci.