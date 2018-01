Il mondo dell'imprenditoria è in lutto per la scomparsa di Silvio Albini, 61enne presidente dell'omonimo cotonificio di Albino, in provincia di Bergamo. L'imprenditore, nominato nel 2015 Cavaliere del lavoro, è stato trovato questa mattina senza vita nella sua abitazione a Bergamo: non è ancora nota la causa del decesso, che risalirebbe a due giorni fa. A confermare il decesso è stato l'omonimo gruppo imprenditoriale, fondato nel 1876 e oggi guidato dalla quinta generazione della famiglia Albini: "Con profondo dolore annunciamo l’improvvisa scomparsa di Silvio Albini, 61 anni, Presidente del Cotonificio Albini – è il messaggio apparso sulla pagina Facebook del Gruppo Albini – In questo triste momento siamo più che mai vicini alla famiglia, a cui porgiamo le nostre più sentite condoglianze".

Il Gruppo Albini impiega 1400 dipendenti, per 147 milioni di euro di fatturato.

Il Gruppo Albini è sempre stata un'azienda a conduzione famigliare: una caratteristica che non ha però impedito al gruppo di diventare il più grosso produttore europeo nel settore camiceria, con un fatturato di oltre 147 milioni di euro e un totale di circa 1400 dipendenti suddivisi nelle sette sedi produttive, di cui quattro in Italia. Nella sua lunga carriera imprenditoriale Silvio Albini era stato presidente di Milano Unica e vicepresidente di Confindustria Bergamo. Nel 2015 l'imprenditore era stato nominto Cavaliere del lavoro dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'ultima uscita pubblica di Silvio Albini risale a pochi giorni fa, quando aveva partecipato a un convegno sulla camicia e sui tessuti nel corso dell'ultima edizione di "Pitti uomo".