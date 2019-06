"Vi chiedo di contattarmi o contattare la mia famiglia riguardo a un incidente avvenuto la notte tra l’8 e il 9 di giugno in via Santa Sofia a Milano". È l'appello della famiglia di Andrea Baldassin, 23 anni, rimasto vittima di un tragico incidente stradale avvenuto sabato scorso in via Santa Sofia, nel centro di Milano, nei pressi dell'università Statale e dell'ospedale Policlinico. "Vi prego con tutto il cuore di contattarci, se volete restare nell’anonimato contattare la polizia municipale di Milano e comunque di fare girare questo post", ha scritto sui social Davide Baldassin, parente della giovane vittima della strada.

L'incidente nella notte di sabato in via Santa Sofia a Milano

L'incidente è avvenuto attorno alle 2.45 di sabato 8 giugno. Secondo quanto ricostruito dai vigili, il ragazzo era in sella alla sua moto e stava percorrendo la circonvallazione interna da via Molino delle Armi. Per cause da accertare, ha perso il controllo del veicolo ed è finito per terra, colpendo con violenza contro l'asfalto. Sul posto sono arrivate due ambulanze e un'automedica e il 23enne è stato trasportato d'urgenza al Policlinico. Purtroppo le sue condizioni erano già disperate, ed è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso.

Ancora da accertare le cause del tragico schianto

Resta da capire cosa abbia provocato lo schianto: non è certo se sia stata l'alta velocità a far perdere il controllo al motociclista o se elementi esterni abbiano provocato la caduta. Da accertare anche il ruolo di eventuali altre persone che potrebbero essere coinvolte o aver visto quello che è successo. Per questo la famiglia ora chiede aiuto a chiunque abbia informazioni utili a scoprire la verità.