Non è ancora stata fissata la data per l'autopsia di Andrea Zamperoni, lo chef lodigiano di 33 anni trovato morto in un ostello a New York la scorsa settimana. Per i famigliari del 33enne, dopo il grande dolore per la notizia della scomparsa del loro caro, si aggiunge adesso l'angoscia per le indagini che sembrano procedere a rilento. Solo apparenza, probabilmente: il New York police department sta facendo le proprie verifiche, ha già fermato (e poi rilasciato) una donna che avrebbe indicato dove si trovava il corpo senza vita dello chef alla polizia e sta adesso cercando di ricostruire cos'è avvenuto in quei quattro giorni di vuoto che separano il momento in cui Andrea è stato visto per l'ultima volta (sabato notte), da quello in cui è stato ritrovato il suo cadavere (mercoledì mattina).

I parenti attendono la salma per i funerali

Nel mezzo, la strana chiamata a un'auto Uber per allontanarsi dalla casa dello chef nel Queens e percorrere i pochi metri che lo separavano dal malfamato ostello Kamway Lodge in cui Zamperoni è stato ritrovato, le presunte urla udite da un ospite dell'ostello, la mancata telefonata a casa a Casale Zorlesco domenica e l'assenza al lavoro al ristorante Cipriani Dolci che lunedì mattina ha fatto preoccupare i colleghi e dato inizio alle ricerche, terminate purtroppo con l'esito più tragico. Per avere risposte certe si dovrà attendere l'esito dell'autopsia, che dirà perché e quando Andrea Zamperoni è morto. Nel frattempo, nel Lodigiano, i parenti attendono con ansia l'arrivo della salma del loro caro per poter celebrare i funerali: "Non ci sono nuove notizie, per l’autopsia non sappiamo ancora niente. L’unica cosa certa è che Andrea arriverà a casa ma non sappiamo quando, aspettiamo informazioni", ha detto al quotidiano "Il Giorno" lo zio del ragazzo che lavorava a New York da circa un anno.