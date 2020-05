Un'altra testimone della Resistenza se n'è andata. Nella notte tra sabato e domenica è morta Rina Ferrè, una delle ultime staffette partigiane del Legnanese. A darne notizia sono state le sezioni dell'Anpi di Canegrate e Parabiago e il presidente dell'Anpi provinciale di Milano Roberto Cenati. Nata a Canegrate nel 1930, prima di cinque figli, Rina si era poi trasferita nel vicino comune di Busto Garolfo. Dopo un'infanzia segnata dalle ristrettezze economiche, durante la guerra Rina, giovanissima, scelse di aiutare il padre partigiano, sposando quegli ideali di giustizia sociale, solidarietà e amore per la libertà che ha cercato poi di tramandare ai tanti studenti incontrati nei suoi ultimi anni di attività con l'Associazione nazionale partigiana d'Italia.

Nel 2016 aveva ricevuto la Medaglia della Liberazione

Rina fu staffetta partigiana per la Brigata Garibaldi: "Ritiravo manifestini e stampa non autorizzata, da distribuire con i clandestini canegratesi, insieme a mio fratello Carluccio più piccolo di me – ha ricordato la partigiana in una dei suoi ultimi incontri, come ha scritto Roberto Cenati -. Curavamo le munizioni, le armi raccolte, le oliavamo. Dopo averle pulite le nascondevamo nella cappa del camino di casa nostra, per poi consegnarle ai partigiani". Nel novembre del 1943 il padre di Rina venne arrestato, e lei fu portata all'ufficio politico investigativo di Legnano per essere interrogata dai fascisti, senza mai tradirsi. Dopo la Liberazione proseguì la sua attività con l'Anpi, instancabile testimone della violenza della dittatura fascista. Nel 2016, per il suo impegno, venne decorata con la "Medaglia della Liberazione" dal ministero della Difesa, in occasione del 70esimo anniversario della Liberazione. "Rina era sempre disponibile a raccontare la sua esperienza e a testimoniare il diritto alla libertà che, come amava ripetere, va sempre custodito con impegno personale per evitare che ci venga negato", hanno ricordato i compagni della sezione Anpi di Canegrate e Parabiago. I funerali della partigiana si svolgeranno domani, martedì 19 maggio, alle ore 14 al cimitero di Canegrate.