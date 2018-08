Il mondo della politica italiana e soprattutto lombarda è in lutto per la prematura scomparsa di Iolanda Nanni, parlamentare pavese del MoVimento 5 stelle. Nanni, 49 anni, era affetta da tempo da una grave malattia, un tumore, che l'aveva spinta, nel settembre dello scorso anno, a prendersi una pausa dalla sua attività politica: "Mi scuso con tutti i cittadini pavesi e lombardi per non potermi più occupare di voi nei prossimi tempi – aveva spiegato la portavoce pentastellata con un annuncio su Facebook – Ho gravi problemi di salute e devo combattere una battaglia personale (forse la più grande) contro un nemico infame che, da buona guerriera, ho tutta l'intenzione di vincere e sconfiggere per poi tornare, come sempre, al vostro servizio". Nonostante il suo male, nel gennaio di quest'anno Iolanda Nanni aveva deciso di candidarsi alle Politiche, venendo poi eletta alla Camera dei Deputati. Ieri, purtroppo, la notizia della morte della parlamentare dei Cinque stelle.

La carriera politica

Iolanda Nanni aveva iniziato a fare politica con un forte radicamento sul suo territorio. Era stata portavoce e creatrice del Coordinamento provinciale dei comitati pendolari della provincia di Pavia e si era occupata di tematiche legate all'ambiente e alla salute, conducendo importanti battaglie. Nel 2013 era stata eletta consigliera regionale del Movimento 5 stelle, ottenendo 788 preferenze. Intensa la sua attività al Pirellone: ha firmato 60 progetti di legge e promosso una ventina di interrogazioni e interpellanze.

Il cordoglio della politica lombarda

La notizia dell'improvvisa scomparsa della parlamentare ha suscitato l'unanime cordoglio della politica: "Ci ha insegnato a non arrenderci, a cercare sempre la verità, a combattere al fianco dei cittadini. Ci lascia un’importante eredità: il suo esempio e il suo lavoro da portare avanti con tutto il nostro impegno per l’ambiente e la salute di tutti", hanno detto i consiglieri regionali del M5s. Commosso anche il ricordo dell'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, di Forza Italia: "Donna e rappresentante delle istituzioni passionale e appassionata. Solo poche settimane fa mi aveva chiamato chiedendo attenzione per le associazioni e le cooperative che erogano l’assistenza domiciliare e le cure palliative. Ciao Iolanda da oggi camminerai nella luce". Cordoglio anche dal Pd: "Apprendo con dolore della morte dell'onorevole Jolanda Nanni – ha scritto il consigliere regionale Fabio Pizzul – L'ho conosciuta da consigliere regionale 5Stelle, donna generosa e appassionata, non si è mai risparmiata e ha affrontato con coraggio una malattia che l'ha consumata, ma non ha spento la sua voglia di lottare per gli altri". Il deputato leghista Fabrizio Cecchetti, ex vicepresidente del Consiglio regionale lombardo, ha scritto: "Una preghiera e un pensiero per Iolanda e un abbraccio ai colleghi del M5S. La tua forza ci mancherà!".