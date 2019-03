Un uomo di 50 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato con l'accusa di aver compiuto abusi sessuali su ragazzine minorenni. I fatti sarebbero avvenuti tra le province di Milano e quella di Monza e Brianza. Stando a quanto trapela al momento dalle indagini, condotte nel massimo riserbo per via della presenza di minori, l'uomo si spacciava per ginecologo per adescare le ragazzine. Presentandosi come falso medico, instaurava un rapporto di fiducia con le minori conosciute online su alcune app e piattaforme di messaggistica: poi abusava di loro. A condurre le indagini sono stati i poliziotti della sezione per la protezione delle fasce deboli del commissariato di Monza. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dalla procura di Milano ed è stata eseguita negli scorsi giorni, anche se la notizia dell'arresto del falso ginecologo è stata resa nota soltanto oggi dalla questura di Milano.