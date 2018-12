in foto: Immagine di repertorio

Grave e rocambolesco incidente stradale quello avvenuto nella serata di ieri, sabato 29 dicembre, a Caregate Brianza, nella provincia di Monza. Due automobili, una Mercedes e una Ford, si sono scontrate frontalmente, per cause ancora in corso di accertamento, mentre percorrevano via Cristoforo Colombo: l'impatto è stato talmente violento che entrambe le vetture hanno sfondato il muro di una villa lì vicino. Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco, che hanno estratto i feriti dalle lamiere e i sanitari inviati dall'Areu, l'Azienda regionale emergenza urgenza: a riportare le conseguenze più gravi una donna di 83 anni, trasportata in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano.

Nell'incidente sono rimaste ferite anche altre due persone, ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazione: una di loro è stata trasportata all'ospedale San Gerardo di Monza, mentre l'altra all'ospedale di Desio. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Seregno, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari a determinare l'esatta dinamica dell'incidente stradale, ancora poco chiara.