Fiamme in un distributore di benzina ieri sera a Monza. L'incendio, quasi certamente di origine dolosa, è divampato intorno alle 21.30 di Pasquetta nella stazione di servizio Keropetrol che si trova in via Buonarroti, non lontano dal centro. Le fiamme hanno bruciato l'officina che si trova nel distributore e una macchina che era parcheggiata dall'altra parte del cortile. Ma il bilancio del rogo poteva essere ben più pesante se i vigili del fuoco non fossero intervenuti tempestivamente: basti pensare a cosa sarebbe potuto accadere se le fiamme avessero raggiunto le pompe di benzina. A chiamare i vigili del fuoco è stato un automobilista di passaggio: sul posto, oltre ai pompieri, sono intervenute anche diverse volanti della polizia di Stato, che adesso indaga sull'accaduto.

L'intervento dei vigili del fuoco è stato provvidenziale

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme, impedendo che l'incendio si propagasse e che le fiamme arrivassero alle pompe di benzina e a una rivendita di caravan che si trova proprio accanto al distributore. Una volta spento il rogo, adesso l'attenzione si concentra tutto su cosa e chi l'abbia provocato: secondo quanto riporta il "Corriere della sera" sull'area sarebbero stati trovati più inneschi, che farebbero pensare dunque che quasi certamente si sia trattato di un incendio doloso. La polizia cercherà adesso di risalire ai responsabili, analizzando anche le immagini delle telecamere installate nella zona.