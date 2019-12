Vengono spesso criticati, sono terreno di diffusione di fake news e il territorio in cui scorrazzano gli hater. Ma i social network possono anche salvare la vita: è quanto è capitato a una donna originaria di Usmate Velate, in provincia di Monza, affetta da depressione. Nel pomeriggio di venerdì 27 dicembre la donna ha scritto un messaggio piuttosto esplicito su un gruppo di fan del cantante Vasco Rossi, annunciando l'intenzione di volersi suicidare: "Addio a tutti, vi ho voluto bene ma sono una vigliacca e ho preso tante pastiglie, addio". Nel gruppo c'erano anche alcuni utenti di un'altra pagina molto popolare su Facebook, EasyMonza (che conta oltre 22mila iscritti). Nessuno ha preso alla leggera il post della donna: dopo il messaggio, come riporta la testata locale "Il Cittadino di Monza e Brianza" che ha raccontato la vicenda, si è subito messo in moto un passaparola che ha permesso in poco tempo di individuare l'aspirante suicida e di allertare i carabinieri.

Il tam tam sui social ha permesso di rintracciare la signora e salvarla

I militari dell'Arma della compagnia di Vimercate – come confermato a Fanpage.it – si sono recati a casa della signora, domiciliata a Monza, assieme agli operatori della Croce rossa. L'intervento è stato tempestivo e provvidenziale: la donna, che aveva assunto una quantità spropositata di farmaci antidepressivi, è stata portata in ospedale dove è stata assistita da medici e infermieri prima che i farmaci potessero avere effetto. Tutti gli internauti che avevano preso a cuore le sue sorti, dopo aver saputo del positivo esito della vicenda hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. In tanti hanno commentato l'episodio sui social network, e molti hanno anche voluto ringraziare tutti coloro che si sono mossi per salvare l'aspirante suicida: "Ho letto della richiesta di aiuto di una signora e di come vi siete tutti mossi per fare qualcosa – ha scritto un'utente del gruppo EasyMonza – Come se foste un corpo unico. Volevo dirvi che siete dei grandi! Che al bisogno non esiste separazione (e in un gruppo così corposo, la cosa non è affatto scontata). Tutta la mia stima! Grande easymonza!".