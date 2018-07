in foto: Una delle fasi della rapina

Due anni fa era stato vittima di una rapina. Ma adesso K.M., ragazzo di 24 anni, è finito in carcere perché accusato a sua volta di una rapina, un furto con strappo e un furto aggravato. I tre episodi sono avvenuti tra il 5 e il 30 gennaio di quest'anno nella stazione di Monza o nelle sue immediate vicinanze. L'ex vittima, cittadino senegalese, in questi anni era diventato un malvivente seriale. Tutti gli episodi dei quali è accusato e per i quali è stato fermato dalla polizia di Stato sono stati ripresi dalle telecamere di sicurezza della stazione, le cui immagini hanno incastrato il 24enne. In un video si vedono tutte le fasi del furto con strappo ai danni di una ragazza minorenne. Il 24enne l'aveva seguita nel sottopassaggio della stazione, poi le aveva chiesto l'ora. A quel punto il ragazzo aveva aggredito la giovane, riuscendo a strapparle di mano il telefonino e a scappare. Le indagini dei poliziotti del commissariato di Monza e del locale posto di polizia ferroviaria sono partite proprio dalle immagini: a tradire il rapinatore proprio il fatto che fosse conosciuto dalle forze dell'ordine in quanto, il 16 novembre del 2016, era stato rapinato sempre nei pressi dello scalo ferroviario monzese da tre malviventi armati di coltello.