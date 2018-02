in foto: (Immagine di repertorio)

Paura, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza per due anziani coniugi, un uomo di 81 anni e una donna di 84, rimasti feriti nel primo pomeriggio di oggi in un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 36, la Valassina, all'altezza di Monza. I due coniugi procedevano con la loro utilitaria in direzione Milano quando, all'altezza della galleria di Monza, il marito che era alla guida ha perso il controllo della vettura per cause ancora da accertare. Secondo le prime informazioni, pare che l'auto abbia urtato contro uno spartitraffico e sia poi finita contro il muro della galleria, ribaltandosi. L'incidente, come riporta l'Agenzia regionale emergenza urgenza, è avvenuto intorno alle 15.40: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e i soccorritori del 118, intervenuti con due ambulanze e un'automedica.

I due anziani coniugi non sono in pericolo di vita.

I due anziani coniugi, residenti a Rozzano, nel Milanese, sono stati estratti dall'auto e trasportati in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. Nonostante i seri traumi, fortunatamente nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. L'incidente ha causato gravi ripercussioni sul traffico: la Valassina è infatti rimasta chiusa fino alle 19 circa per consentire alla polstrada di effettuare i rilievi utili a determinare la dinamica, e ai vigili del fuoco di rimuovere la vettura incidentata e ripulire la strada dai detriti.