in foto: L’illusionista Christopher Castellini

Il 2017 era stato per lui un anno entusiasmante. Ma il 2018 è stato magico. E non c'è aggettivo migliore per descrivere Christopher Castellini, giovane illusionista bresciano che con le sue performance ha conquistato le platee di tutto il mondo. Il 26enne di Gottolengo ha ottenuto il podio nella categoria "Mentalist" all'ultimo Campionato del mondo di magia della Fism (Fédération Internationale des Sociétés Magiques), che si è tenuto a Busan, in Corea del Sud, dal 9 al 14 luglio. Christopher si è confrontato con oltre 150 maghi provenienti da 43 Paesi che, suddivisi in varie categorie, si sono esibiti in un'arena davanti a circa 5mila spettatori. E nella categoria "Mentalist" lui, che ama definirsi illusionista della mente, ha conquistato il terzo posto. Un traguardo ragguardevole per il ragazzo, che era reduce da un altro terzo posto ottenuto al Campionato europeo di magia svoltosi all’Opera House Theater di Blackpool, nel Regno Unito.

La storia di Christopher è decisamente particolare. Si è avvicinato al mondo della magia fin da bambino, quando ha scoperto di essere affetto da una distrofia muscolare che lo costringe in carrozzina e che progressivamente gli sta togliendo la forza. Christopher ha affrontato e affronta la vita con entusiasmo, consapevole del fatto che rappresenti essa stessa la più inspiegabile delle magie. Nei suoi spettacoli combina illusionismo, mentalismo e una profonda ricerca sul senso della vita, coinvolgendo gli spettatori e trasformando la loro mente nel luogo in cui accade la vera magia. Il pubblico televisivo italiano ha avuto modo di conoscerlo grazie a numerose apparizioni in trasmissioni come "Tu si que vales" su Canale 5. Ma Christopher sta diventando noto in tutto il mondo: lo dimostrano le sue performance in Grecia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Egitto e Stati Uniti.