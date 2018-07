in foto: L’auto ribaltata nel fossato (foto Vigili del fuoco)

Strano episodio all'alba di oggi a Vignate, in provincia di Milano. I vigili del fuoco e i soccorritori del 118 sono intervenuti attorno alle 6.30 in via Antica di Cassano, dopo la segnalazione di un passante: il cittadino aveva riferito della presenza di un'auto ribaltata in un fossato e adagiata su una fiancata. Al loro arrivo 118 e pompieri hanno effettivamente trovato la vettura ribaltata, una Dacia Sandero bianca: all'interno e nei paraggi, però, non c'era nessuno. L'auto è stata recuperata e messa in sicurezza dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che hanno successivamente avvertito i carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda e la polizia locale. Solo in un secondo momento sul posto si è presentato il proprietario della vettura, che ha chiamato un carro attrezzi per la rimozione del veicolo. Non è chiaro se l'uomo si trovasse alla guida dell'auto e abbia avuto un incidente o se l'auto sia finita nel fossato in qualche altra maniera: l'importante, in ogni caso, è che nessuno si sia fatto male nella circostanza.

L'episodio odierno ricorda quanto avvenuto alla fine di maggio a Sedriano, sempre nel Milanese: in quel caso un'auto era stata recuperata dai sommozzatori dei vigili del fuoco da un laghetto che si trova in località Serinda, vicino all'Autostrada A4. Anche in quella circostanza non era stato trovato nessuno nell'auto o nei paraggi: la vettura, un'utilitaria, era risultata in seguito rubata a Vigevano, in provincia di Pavia. Probabile dunque che i ladri l'abbiano spinta di proposito nel laghetto con l'intenzione di farla sparire.