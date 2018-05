in foto: L’auto recuperata dal lago a Sedriano (Vigili del fuoco)

Mistero a Sedriano, in provincia di Milano. Nella tarda mattinata di ieri, dopo la segnalazione di un passante, i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato un'auto da un laghetto che si trova in località Serinda, in via Cascina alemagna. All'interno della vettura non c'era nessuno, così come negative si sono rivelate le ricerche dei sommozzatori nel bacino d'acqua in cui si trovava l'auto, vicino all'Autostrada A4. La vettura recuperata è un'utilitaria, una Fiat Panda di colore bianco perla. Dalle foto diffuse dai Vigili del fuoco appare in buone condizioni, senza segni apparenti di urti: l'ipotesi più probabile è che qualcuno l'abbia fatta scomparire di proposito nel laghetto. Una volta individuata l'auto, per recuperarla i sommozzatori hanno dovuto assicurare l'estremità di un cavo d'acciaio al pianale della macchina, resa particolarmente pesante dall'acqua penetrata all'interno. L'altro capo del cavo d'acciaio è stato assicurato a un trattore, tramite il quale la vettura è stata trainata verso la riva del laghetto. Dalla targa della vettura si è scoperto che l'auto è stata rubata a Vigevano, nel Pavese, avvalorando così le ipotesi sul gesto volontario: le indagini sul caso sono affidate ai carabinieri della compagnia di Abbiategrasso.