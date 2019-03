Mistero a Sorico, piccolo paese in provincia di Como. Un uomo è stato trovato morto nella sua abitazione in circostanze poco chiare. Sarebbe morto dissanguato a causa di una ferita alla gamba: forse un colpo d'arma da fuoco che gli avrebbe reciso l'arteria femorale. Sarà l'autopsia a fornire agli inquirenti ulteriori elementi su un caso che vede aperte al momento tutte le ipotesi, inclusa quella dell'omicidio. La vittima è infatti il fratello di Alfredo Sandrini, un uomo che nel gennaio del 2014 venne ucciso in un agguato avvenuto sulla pista ciclabile di Gera Lario, sempre nel Comasco. L'omicidio del fratello avvenne per motivi legati alla droga: il presunto responsabile è stato condannato. Ma non è da escludere che il fratello della vittima possa essere rimasto coinvolto in qualche modo nei giri del famigliare ucciso nel 2014.

Rilievi della scientifica nella casa in cui è stato trovato il cadavere

Il cadavere dell'uomo è stato scoperto ieri attorno alle 14. L'abitazione è stata sigillata e sarà esaminata dai carabinieri della scientifica alla ricerca di indizi utili a ricostruire cosa sia avvenuto. L'autopsia, disposta dal pubblico ministero di Como Antonio Nalesso, titolare dell'inchiesta, servirà invece a determinare il giorno e l'ora del decesso e cosa abbia provocato la ferita mortale: elementi che saranno poi determinanti per capire in che direzione proseguiranno le indagini.