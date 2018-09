Paura nella notte a Milano, alla periferia sud del capoluogo. Un ragazzo di 25 anni sarebbe stato aggredito alle spalle da due sconosciuti mentre tornava a casa. L'episodio, che presenta aspetti ancora poco chiari, è avvenuto la scorsa notte in via Neera, nel quartiere Stadera. Secondo quanto raccontato dal ragazzo alla polizia, il 25enne si sarebbe accorto che due persone, da lui descritte come nordafricane, avevano iniziato a seguirlo mentre rincasava. Lui ha cercato di accelerare il passo ma sarebbe stato comunque raggiunto dai due, uno dei quali lo avrebbe colpito alla schiena con un'arma bianca, forse un punteruolo, senza alcun motivo apparente. I due aggressori sarebbero poi fuggiti facendo perdere le proprie tracce. È stata la moglie del 25enne ad avvertire la polizia. La donna si è infatti spaventata dopo aver visto il marito rientrare a casa con la ferita alla schiena. Il 25enne, le cui condizioni non sono gravi, ha rifiutato il trasporto in ospedale. La polizia indaga adesso per verificare la versione fornita dal 25enne ed eventualmente rintracciare i due aggressori.