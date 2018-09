in foto: (Immagine di repertorio)

Cinque persone sono state arrestate ieri sera a Milano, in zona Comasina, con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. A riportare la notizia è la testata "Milanotoday", che spiega come le manette – i cinque sono stati poi processati per direttissima questa mattina – siano arrivate al culmine di una sorta di rivolta contro la polizia. I cinque arrestati si trovavano in un'auto, una Fiat 500, che è stata fermata da una volante per un controllo tra via Val di Bondo e piazza Gasparri, a pochi metri da dove martedì scorso due uomini, tutt'ora ricercati, si sono affrontati a colpi di pistola. I cinque, tutti già noti alle forze dell'ordine e alcuni con precedenti, non avevano nulla da nascondere: eppure davanti alle richieste della polizia hanno reagito con violenza, iniziando a colpire con calci e pugni l'auto e minacciando gli agenti. Sul posto sono intervenute altre sei volanti a supporto della prima: a quel punto altre persone, ritenuti amici dei fermati, hanno iniziato a urlare a loro volta contro la polizia. L'atmosfera, molto tesa, non ha impedito alla polizia di arrestare i cinque passeggeri dell'auto: la loro unica colpa alla fine è stata proprio la loro opposizione all'arresto, anche perché pure la vettura è risultata essere perfettamente in regola. Secondo gli investigatori, quindi, è probabile che la "scenata" contro la polizia sia stata semplicemente una dimostrazione di forza da parte dei cinque, che sarebbero personaggi molto noti nel quartiere. Una dimostrazione di forza che alla fine però si è conclusa con l'arresto dei cinque: segno che alla fine a trionfare, in questo caso, è stata la legge.