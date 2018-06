Tra gli ultras della curva sud del Milan era molto famoso, così come il fratello. Ma anche alle forze dell'ordine Francesco L., 39 anni, non era affatto sconosciuto. Adesso lo è ancora di più: il 39enne e la moglie, la 35enne Irene F., sono infatti stati arrestati dalla Digos di Milano. L'accusa è di quelle pesanti: i due coniugi sono accusati di di aver tentato di estorcere soldi al datore di lavoro della donna, dipendente di un negozio di prodotti tessili. È stato proprio il datore di lavoro della 35enne a denunciare l'accaduto: secondo il suo racconto, lo scorso 14 giugno la coppia si sarebbe presentata al negozio e il 39enne avrebbe iniziato ad attaccarlo, accusandolo di essersi comportato in maniera scorretta nei confronti della moglie. L'ultras prima avrebbe minacciato di morte il capo della moglie davanti a numerosi testimoni: poi avrebbe preteso 300mila euro a titolo di risarcimento, chiedendone 50mila entro una settimana. Nei giorni successivi la tentata estorsione è proseguita: la moglie del 39enne, dopo essersi ripresentata a lavoro a seguito di un periodo di malattia, ha ripetuto al suo datore di lavoro che il marito avrebbe sicuramente dato corso alle minacce se non avesse ricevuto i soldi. Il commerciante ha però deciso di denunciare i due alla polizia, che ha arrestato la coppia.

Il 39enne ha alle spalle Daspo e un affidamento in prova ai servizi sociali. Era stato inoltre indagato per diversi reati connessi al tifo (o per lo meno a una tipologia particolare di tifo), come scavalcamento di settore rissa, lesioni, oltre che insolvenza fraudolenza. A inizio giugno a finire sotto i riflettori era stato il fratello del 39enne, Luca, capo ultras del Milan: era stato arrestato nell'ambito di una vasta indagine antidroga.