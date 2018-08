in foto: (Immagine di repertorio)

Ha minacciato di uccidere il cane della nonna per convincerla a dargli i soldi che gli sarebbero serviti per acquistare della droga. Protagonista dell'episodio, accaduto domenica, un ragazzo milanese di 29 anni, alle prese con problemi di tossicodipendenza. Attorno alle 14 di domenica il giovane si trovava in casa della nonna, un'abitazione in via Tartini a Milano, zona Dergano. In passato nonna e nipote avevano abitato insieme, ma dopo precedenti minacce fatte dal ragazzo all'anziana il 29enne aveva ricevuto un ordine di allontanamento. Domenica il ragazzo ha però sfidato il divieto ed è tornato dalla nonna, per chiederle, come sempre, dei soldi per la droga. Non contento delle "solite" minacce, il giovane ha preso un coltello e ha detto all'anziana che avrebbe accoltellato il suo cagnolino se non le avesse dato quanto chiesto. A quel punto però la donna ha iniziato a chiedere aiuto, mettendosi a urlare dal balcone: per strada passava una volante, i cui due agenti sono immediatamente intervenuti. I poliziotti erano già al corrente delle difficili condizioni del nucleo famigliare: quando sono entrati nell'appartamento hanno trovato il ragazzo col coltello e, dopo averlo disarmato, lo hanno arrestato. Il 29enne dovrà adesso rispondere di tentata estorsione. La nonna del ragazzo e il suo cagnolino sono fortunatamente usciti illesi dalla vicenda.