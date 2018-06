Ancora uno zaino sospetto abbandonato, o dimenticato, in una stazione della metro di Milano, ha fatto scattare le procedure di sicurezza comportando grossi disagi alla circolazione e a tutti i viaggiatori. È accaduto questa mattina poco dopo le 9 alla fermata metro Bicocca, che serve l'omonima università. Non è dato sapere se lo zaino fosse proprio di uno studente universitario, di qualche altro ragazzo o di altre persone. Di certo la sua presenza ha fatto partire le procedure previste in caso di allarme bomba: la stazione è stata evacuata e i treni della linea lilla, la M5, sono stati sospesi tra le fermate Ca' Granda e Ponale. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che a seguito delle verifiche hanno constatato come lo zaino fosse innocuo. Dopo circa tre quarti d'ora la circolazione, che aveva subito rallentamenti su tutta la linea, è lentamente tornata alla normalità. Nel frattempo comunque sono stati notevoli i disagi arrecati a tutti gli utilizzatori della linea, nonostante l'attivazione di autobus sostitutivi. L'interruzione è infatti arrivata in piena ora di punta.

Lo scorso 1 giugno un allarme simile, sempre per uno zaino sospetto, era scattato su un treno alla fermata Pasteur. Purtroppo nonostante una campagna informativa di Atm, ultimamente rafforzata anche da annunci sonori diffusi nelle stazioni, la sbadataggine di alcuni cittadini continua a recare grossi disagi a tutti gli utilizzatori della metro: sono centinaia le ore di interruzione della metro nel corso dell'anno dovute a zaini o borse dimenticate sulle banchine o sui vagoni.