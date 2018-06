in foto: Tamponamento sulla A4 (Foto Vigili del fuoco)

Sono cinque in totale le persone rimaste coinvolte in un violento tamponamento avvenuto poco dopo le 19 sul tratto milanese dell'Autostrada A4, poco prima dello svincolo di viale Certosa. Si è trattato, stando alle prime informazioni, di un tamponamento a catena che ha coinvolto due auto, una Bmw e una Fiat Panda, e un camion. Non è chiaro cosa abbia provocato l'incidente: la Fiat è andata a incastrarsi quasi sotto al camion ed è stata poi colpita con violenza dalla Bmw, accartocciandosi su se stessa. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi del 118 e dei vigili del fuoco. I pompieri hanno estratto dalle lamiere delle vetture quattro persone, consegnandole alle cure del personale paramedico. I feriti sono tre uomini di 38, 63 e 80 anni e una donna di 62 anni. Sono stati trasportati in diversi ospedali della città, ma non si conoscono ancora le loro condizioni. Per i soccorsi sono state allertate quattro ambulanze, un elicottero e un'automedica. Per consentire le operazioni di soccorso sono state chiuse due corsie: inevitabili dunque i disagi per gli automobilisti a causa del traffico rallentato.