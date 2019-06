in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente nella serata di domenica 2 giugno a Milano, proprio di fronte all'Università Bocconi. Un uomo di 30 anni è rimasto ferito nello schianto tra la sua moto e un'auto che percorreva via Luigi Castiglioni, poco prima delle 19.30, nei pressi dell'Ateneo milanese. Il motociclista ha avuto la peggio. Sul posto sono arrivate un'automedica e un'ambulanza del 118 in codice rosso. Il giovane è stato trasportato all'ospedale Niguarda e le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita. I vigili urbani del comando di piazza Beccaria sono intervenuti per i rilevi del caso. Ancora da capire la dinamica dello scontro tra l'auto e il motociclo.

Nel pomeriggio una donna di 30 anni travolta a bordo di uno scooter

Un incidente molto simile tra un'auto e una moto è avvenuto poche ore prima in piazzale Lugano. Una donna di 30 anni che viaggiava in sella a uno scooter si è scontrata con una Ford Focus all'altezza di via Scalvini, in direzione del Ponte della Ghisolfa, ed è rimasta gravemente ferita. I sanitari del 118 giunti sul posto l'hanno medicata e trasportata al Niguarda in codice rosso con una gamba fratturata e un forte trauma cranico. Il conducente dell'auto coinvolta, un 22enne, è stato ricoverato in codice giallo al Policlinico con una frattura esposta a un braccio e diversi traumi. Gli agenti della polizia locale stanno verificando l'accaduto per ricostruire eventuali responsabilità.