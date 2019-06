Una donna di 30 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere rimasta coinvolta in un grave incidente avvenuto questo pomeriggio in piazzale Lugano, in zona Ghisolfa. Coinvolte nello schianto avvenuto intorno all'una di oggi, domenica 2 giugno, un'auto e una moto: le due si sarebbero scontrate all'altezza di via Scalvini, in direzione Ponte della Ghisolfa. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale giunti sul luogo dell'impatto, lo scooter in sella al quale stavano viaggiando in quel momento un ragazzo di 22 anni, alla guida, e una donna di 30 era intento a svoltare a sinistra quando è sopraggiunta una Ford Focus che avrebbe centrato in pieno il mezzo a due ruote. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118 con due ambulanze e due auto mediche che hanno prestato le prime cure ai feriti.

Lo scooter sarebbe stato travolto dall'auto mentre tentava di svoltare

Ad avere la peggio sarebbe stata proprio la donna che si trovava sullo scooter come passeggera: nel violento impatto con l'asfalto avrebbe riportato un forte trauma cranico e la frattura di una gamba. Dopo essere stata rianimata e intubata sul posto è stata trasferita d'urgenza al Nigaurda dove è giunta in codice rosso. Meno gravi invece le ferite riportate dal ragazzo di 22 anni che il personale medico ha trasportato al Policlinico dove è stato ricoverato in codice giallo: secondo un primo bollettino avrebbe riportato una frattura esposta al braccio e diversi altri traumi. Gli agenti della locale giunti immediatamente sul luogo dell'incidente hanno transennato la zona e dato il via ai rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e dunque anche la posizione dell'automobilista alla guida della Ford.