Preso a bottigliate in testa per il suo iPhone. Questa la disavventura capitata a un uomo di 51 anni, vittima dell'ennesima violenta rapina nella zona di corso Como, a Milano. Una strada nota soprattutto per la sua movida, con locali e discoteche frequentate da vip e calciatori, che però a tarda notte si trasforma, divenendo un luogo molto pericoloso. Ne sa qualcosa il malcapitato che nella notte tra mercoledì e giovedì, attorno alle 4, è stato affrontato da due ragazzi. La scena si è svolta in via Alessio di Tocqueville: i due malviventi, come riportato dalla testata "Milanotoday", hanno intimato all'uomo di consegnare loro il suo cellulare, un iPhone. Di fronte alla sua risposta negativa hanno reagito con violenza: uno dei due ha colpito il 51enne con una bottiglia di vetro, poi i due rapinatori sono fuggiti con lo smartphone del malcapitato.

Il 51enne è finito in ospedale.

All'uomo non è rimasto che chiamare i soccorsi: sul posto sono arrivate un'ambulanza del 118 e la polizia. Agli agenti il 51enne ha denunciato l'accaduto, raccontando la dinamica della rapina e descrivendone i due autori, da lui indicati come due ragazzi di origine africana. Il 51enne è stato poi medicato dal personale paramedico e trasportato all'ospedale Fatebenefratelli per accertamenti.