Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha annunciato l'intenzione di introdurre un divieto di fumo anche all'aperto, a partire dalle fermate di tram e autobus in città. Una guerra in nome di un’aria più pulita da realizzare entro il 2030: "Non permetteremo di fumare all’aperto in città. Ma già da subito, a breve, alle fermate dell’autobus e in coda per i servizi non si potrà fumare". Il provvedimento è inserito all'interno del Regolamento Aria-Clima, che sarà discusso prossimamente dal Consiglio comunale e potrebbe essere approvato entro marzo.

Divieto di fumo: le città nel mondo dove già accade

La proposta del sindaco Sala, molto severa nei confronti dei fumatori, ha provocato inevitabilmente polemiche. I milanesi si sono già divisi tra favorevoli, in nome della salute e della pulizia dell'aria, e chi è contrario all'idea ritenuta troppo rigida. Ma ci sono altri Paesi che hanno già adottato provvedimenti di questo tipo. È il caso per esempio della Svezia dove dal primo luglio dell'anno scorso è vietato fumare in alcuni luoghi all'aperto tra cui le fermate del bus, le stazioni e i parchi pubblici. In cantiere c'è uno stop assoluto al fumo negli spazi pubblici entro cinque anni.

Anche in California da molti anni è vietato fumare all'aperto nei parchi, sulle spiagge e vicino agli ingressi degli uffici pubblici. Sono molte le città del mondo dove fumare è vietato nei parchi o sono allo studio misure analoghe a quella suggerita da Sala: tra le altre anche Parigi, New York e Barcellona. Anche per Milano non sarebbe una prima volta: già la giunta di Giuliano Pisapia aveva introdotto il divieto di fumo nelle aree dei parchi pubblici dedicate ai bambini.

Divieto di fumo: le esperienze nelle altre città italiane

Anche in Italia sono già in atto sperimentazioni in questo senso. A Verona e Bolzano le sigarette sono state dichiarate fuorilegge nelle aree verdi e nei parchi. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro vorrebbe vietare il fumo nel centro storico, soprattutto nei luoghi più affollati come piazza San Marco e il Ponte di Rialto. A Napoli un'ordinanza del 2007 è stata la prima città italiana a vietare il fumo all’aperto. Più di recente, nel 2017, anche la Regione Campania ha approvato una legge che inasprisce le sanzioni per chi fuma nelle vicinanze di una scuola o di una struttura sanitaria.