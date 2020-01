in foto: Immagine di repertorio

Divieto di fumare all'aperto entro il 2030. Prima si inizierà con le fermate di bus e tram dove il divieto potrebbe arrivare "subito o a breve". Ad annunciarlo è il sindaco di Milano Beppe Sala che, durante l'incontro con i cittadini nel quartiere Isola del capoluogo lombardo, ha spiegato che questo provvedimento è inserito all'interno del Regolamento Aria-Clima, che sarà discusso prossimamente dal Consiglio comunale e che spera sia approvato entro marzo. "Non permetteremo più di fumare all'aperto", ha spiegato il primo cittadino.

Non solo traffico e riscaldamento alla base della questione ambientale

Il possibile stop al fumo potrebbe essere introdotto "attraverso un'ordinanza, se viene approvato il regolamento che conterrà regole su tanti aspetti: secondo Sala infatti la questione ambientale non riguarda solo traffico e riscaldamento ma anche il fumo di sigaretta appunto, i fuochi d'artificio o i forni a legna delle pizzerie. "Devono essere introdotti molti obblighi perché ciascuno faccia la sua parte", ha concluso Sala a margine dell'incontro. Tra le altre misure di cui ha parlato il sindaco c'è anche il cambio di tutte le caldaie dei condomini che sono ancora alimentate a gasolio: per questo, però, serve un piano di incentivi. Mentre verrà avviato anche un dialogo con le banche per aumentare i crediti ai condomini che faranno il passaggio a caldaie non inquinanti.