in foto: Un esemplare di drago barbuto (Archivio Getty images)

Un ragazzo di 27 anni è stato denunciato dalla polizia locale di Milano per aver abbandonato nell'appartamento da cui era stato appena sfrattato due rettili: un drago barbuto e un serpente del grano. Il 27enne, dopo aver ricevuto lo sfratto, ha regolarmente consegnato le chiavi della sua casa in zona San Siro al proprietario, ma si è "scordato" all'interno due inquilini decisamente particolari. I rettili si trovavano in pessime condizioni igienico-sanitarie all'interno di due teche, poste una sopra l'altra. Quando il proprietario le ha notate ha prima cercato di contattare, invano, l'ex inquilino, e poi ha informato gli agenti dell'Unità tutela animali della polizia locale di Milano.

I rettili erano in condizione di ipotermia

Le condizioni di conservazione dei due rettili non erano affatto ideali: la temperatura all'interno dei due terrari era di 20 gradi, troppo bassa per due animali a sangue freddo come il drago barbuto e il serpente del grano. La luce era scarsa, perché proveniva solo da una finestra. Nelle teche, sporche e senza cibo né acqua all'interno, non c'erano né lampade a infrarossi né tappetini per riscaldare i due rettili, che difatti sono stati trovati dagli agenti della locale in condizioni di ipotermia: solo dopo diversi tentativi i due animali hanno dato segnali di vita. I rettili sono stati posti sotto sequestro dalla polizia locale e affidati alla titolare di un rettilario che potrà prendersene cura. Il ragazzo, invece, ormai ex proprietario degli animali, è stato denunciato per il loro abbandono e per averli maltrattati.