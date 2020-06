in foto: Immagine di repertorio

Macabro ritrovamento questa mattina, lunedì 22 giugno, in un palazzo in viale Luigi Torelli a Milano, in zona Bovisa. Il corpo senza vita di un uomo di 61 anni è stato scoperto da un inquilino dello stabile, che attorno alle 8.30 è uscito di casa e ha visto il cadavere. La vittima è un altro inquilino dell'edificio, un cittadino italiano che a quanto pare soffriva di problemi di deambulazione: si ipotizza che possa essere caduto accidentalmente e sia morto proprio a causa dell'incidente.

Il cadavere presentava una ferita alla testa compatibile con una caduta

Il corpo senza vita del 61enne era sdraiato su un pianerottolo del palazzo in zona Bovisa, tra piano terra e primo piano. La vittima mostrava una profonda ferita alla testa, che potrebbe essere compatibile con una caduta. Non sarebbero stati trovati, invece, altri segni riconducibili a un evento violento di altro tipo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, il cui intervento è stato però inutile, oltre agli agenti della polizia di Stato e ai loro colleghi della scientifica. Un medico legale ha esaminato il cadavere, ponendo particolare attenzione alla ferita. Dai rilievi preliminari si ipotizza una caduta accidentale, dovuta forse a un malore o a una tragica fatalità, ma il caso potrebbe essere approfondito: la salma del 61enne, infatti, è stata affidata all'autorità giudiziaria e saranno gli inquirenti a decidere se procedere con un'autopsia per fugare ogni dubbio sulla vicenda.