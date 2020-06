Mistero, poi chiarito, nella mattinata di oggi, mercoledì 3 giugno, a Milano. Un uomo è stato trovato agonizzante per terra in via Marmolada, zona Niguarda. L'intervento dell'Azienda regionale emergenza urgenza è avvenuto pochi minuti prima delle 7. I soccorritori del 118 hanno trovato l'uomo, un 55enne le cui iniziali sono L.A., prono a terra con diverse ferite. Il 55enne è stato poi caricato su un'ambulanza e trasportato in codice rosso al vicino ospedale Niguarda, dove è stato ricoverato in condizioni serie a causa di un trauma al bacino e alla gamba sinistra. Le sue condizioni, apparse in un primo momento più gravi, non sono però critiche: l'uomo è passato in codice giallo e non è in pericolo di vita.

L'uomo ha tentato il suicidio lanciandosi dal balcone

All'inizio si ipotizzava che il 55enne fosse precipitato da un tetto posto a circa 10 metri di altezza rispetto al suolo. Le ferite e i traumi riportati erano infatti compatibili con la caduta, ma non se ne conosceva ancora la dinamica. Sull'episodio hanno indagato gli agenti della polizia di Stato, che sono intervenuti in via Marmolada allertati dall'Areu. Dopo i primi accertamenti i poliziotti hanno ricostruito la dinamica dell'episodio: l'uomo avrebbe tentato il suicidio lanciandosi nel vuoto dal balcone della sua abitazione, posta al secondo piano di un palazzo. Fortunatamente non è però riuscito nel suo intento. Non si conoscono al momento le motivazioni del gesto: la polizia attende che il 55enne si riprenda per poter parlare con lui.