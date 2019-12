in foto: (I vigili del fuoco in azione in via Tadino a Milano)

Se l'è cavata con traumi seri, ma non gravi, e un grosso spavento, l'uomo che sabato sera a Milano è caduto in uno scavo di un cantiere. L'incredibile incidente è avvenuto in via Tadino (zona Porta Venezia) attorno alle 20 di sabato 28 dicembre, come riportato dai vigili del fuoco. Non si sa ancora come abbia fatto l'uomo, un 49enne, a finire nella profonda buca: stando a quanto riportato infatti (e come documentano anche le foto scattate dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano), lo scavo e il cantiere, che si trovano vicino a piazza Oberdan, erano transennati e dunque adeguatamente segnalati.

L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice giallo

Fatto sta che l'uomo è finito nella buca e non è più stato in grado di uscirne con le sue forze: sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche agenti della polizia locale e due equipaggi del 118, inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza a bordo di un'automedica e di un'ambulanza. Per estrarre dallo scavo il 49enne, rimasto ferito nella caduta, sono intervenuti i pompieri del nucleo Speleo-alpino-fluviale che hanno imbragato l'uomo e lo hanno riportato in superficie proprio con tecniche speleologiche. Successivamente il ferito è stato affidato alle cure dei soccorritori del 118, che lo hanno trasportato in codice giallo al Policlinico di Milano. Gli accertamenti condotti finora hanno escluso che si sia trattato di un incidente sul lavoro: la caduta è stata accidentale, anche se non se ne conoscono le cause.