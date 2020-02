in foto: Immagine di repertorio

Si è imbarcato ad Amsterdam per arrivare a Milano pieno di ovuli di droga nel suo organismo. Accuratamente ingoiati circa un paio di giorni prima della partenza, il 35enne arrestato oggi – martedì 25 febbraio – pensava di farla franca. Ma gli uomini della guardia di finanza in collaborazione col personale della dogana, l'hanno arrestato a Linate subito dopo l'atterraggio del suo aereo.

Uomo trovato con 52 ovuli di droga nell'intestino

In totale, gli sono stati sequestrati 200 grammi di cocaina e 400 grammi di eroina. Entrambe le sostanze stupefacenti sono state certificate di "pura qualità". A destare sospetti, sono stati gli atteggiamenti del passeggero, un portoghese, dopo lo sbarco dal velivolo. Così, sia i funzionari della dogana che gli uomini delle fiamme gialle, l'hanno tenuto d'occhio. Una volta arrivato al "confine aeroportuale" è stato sottoposto a controlli più accurati del normale. Trasferito in ospedale, i referti radiologici hanno evidenziato la presenza nel suo intestino di ben 52 ovuli. La vendita degli oltre 600 grammi di droga trovati nel suo corpo, avrebbe fruttato un compenso di diverse centinaia di migliaia di euro.

A novembre uomo fermato a Malpensa con 82 ovuli nel corpo

Lo scorso novembre, a Malpensa, un cittadino nigeriano proveniente dal Sudan è stato fermato e arrestato per aver nascosto nel suo organismo ben 82 ovuli di droga. In totale, nel suo intestino sono stati trovati 1,2 chilogrammi di cocaina pronta ad essere espulsa dal corpo e poi venduta sul territorio milanese. La scoperta degli uomini delle fiamme gialle, in quel, arrivò con l'ausilio dei cani antidroga che si avvicinarono immediatamente all'uomo durante una prima fase dei controlli.