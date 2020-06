Aggressione nella notte a Quinto Romano, quartiere della periferia ovest di Milano, dove un uomo di 35 anni, S.S.S.N.A.M., è stato colpito con un bastone. L'allarme è scattato poco prima dell'una di questa mattina, mercoledì 17 giugno, quando l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha ricevuto una chiamata di soccorso. Arrivati sul posto, i sanitari hanno trovato il 35enne con un trauma cranico commotivo che gli aveva causato una breve perdita di conoscenza. L'uomo, medicato sul posto, è stato portato in codice giallo al vicino ospedale San Carlo. Sul luogo dell'aggressione sono arrivati anche gli agenti della polizia di Stato che ora indagano per ricostruire la dinamica degli avvenimenti.

Baby gang violenta a Cislago

Solo due giorni fa, a Cislago, è stata smantellata parte di una baby gang che terrorizzava i propri coetanei. I bulli fermati dalle forze dell'ordine, tutti tra i 14 e i 17 anni, si erano resi protagonisti di azioni sconsiderate, come far inginocchiare un ragazzino ai loro piedi prima di spegnergli in faccia una sigaretta. Tra aguzzini e vittime, sono circa 15 i ragazzini coinvolti in questa vicende. Uno di loro è stato rapinato del casco, altri, invece, che hanno provato a reagire alle violenza dei bulli, sono stati aggrediti con calci e pugni. Qualcuno, infine, è riuscito a dare l'allarme avvisando i carabinieri che si sono recati nei pressi della stazione ferroviaria della cittadina. All'arrivo dei militari, i bulletti se la sono data a gambe ma due di loro sono stati fermati ugualmente dai carabinieri che li hanno portati in caserma per essere identificati. I militari cercano ora gli altri membri della baby gang.