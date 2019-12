Per più di 300 famiglie milanesi che si trovano in difficoltà economica il Natale ormai alle porte sarà meno duro. A partire da oggi, giovedì 19 dicembre, infatti, il Municipio 8 consegnerà una tessera pre pagata del valore di 50 euro a più di 300 famiglie in difficoltà. Ad annunciare l'iniziativa è stato il presidente di Municipio Simone Zambelli, uno dei quattro presidenti di centrosinistra alla guida dei nove Municipi (le ex Zone) di Milano. La tessera pre pagata è firmata dalla Coop e servirà dunque per fare la spesa all'interno dei punti vendita della catena di cooperative che gestisce diversi supermercati in tutta Italia.

Il presidente di Municipio: Non elemosina, ma gesto concreto per aiutare

Le famiglie in difficoltà che saranno le beneficiarie dell'iniziativa sono state segnalate al Municipio – che si estende nella zona nord-ovest di Milano e comprende quartieri come Quarto Oggiaro, Cascina Merlata, Qt8, Portello e altri – dai servizi sociali professionali territoriali del Comune di Milano. L'iniziativa del presidente Zambelli ha ricevuto molti apprezzamenti. Lo stesso giovane amministratore, in un post sul proprio profilo Facebook, ha però prevenuto le possibili critiche al "regalo di Natale" del Municipio, scrivendo che non si tratta di elemosina, ma di "un gesto concreto per aiutare materialmente la vita di persone che attraversano un momento di difficoltà".