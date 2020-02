in foto: (Immagine di repertorio)

Un motociclista di 58 anni è ricoverato in coma in seguito a un brutto incidente stradale avvenuto in via Porro Lambertenghi a Milano attorno alle 11.30 di questa mattina, venerdì 7 febbraio. Non è ancora del tutto chiaro cosa abbia provocato la caduta del centauro, anche se da una prima ricostruzione sembrerebbe che sia stato sbalzato dalla moto senza scontrarsi con altri veicoli. Gli operatori sanitari dell'Azienda regionale emergenza urgenza hanno subito soccorso il 58enne con un'ambulanza e un'automedica. Le sue condizioni di salute sono apparse gravi fin dall'arrivo dei soccorsi, per cui è stato necessario il trasporto d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano, dove l'uomo è arrivato in codice rosso.

La dinamica dell'incidente

La polizia locale di Milano sta tentando di ricostruire la vicenda per accertare eventuali responsabilità e verificare che non siano stati coinvolti altri veicoli nell'incidente. Nella notte tra il 6 e il 7 febbraio un'altra persona era finita in coma in seguito al ribaltamento della sua automobile sulla Tangenziale nord Milano. Si tratta di un ragazzo di 28 anni che ha riportato un trauma cranico e attualmente si trova ricoverato al San Raffaele di Milano. In questo caso anche un'altra persona è rimasta coinvolta nell'incidente, ma senza riportare lesioni o traumi. Nonostante questo è stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza per ulteriore accertamenti clinici.