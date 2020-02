in foto: (Immagine di repertorio)

Grave incidente al chilometro 10 della Tangenziale nord Milano. È quanto accaduto nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 febbraio, quando un'automobile si è ribaltata poco dopo la una per cause ancora in fase di accertamento. Coinvolte nel sinistro due persone, di cui un 28enne ferito in modo grave. Stando a quanto riportato dall'azienda regionale emergenza urgenza il giovane ha riportato un trauma cranico e una brutta ferita all'addome. Il 28enne è stato intubato sul posto per poi essere trasferito in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano. L'altra persona coinvolta nell'incidente invece è stata soccorsa in codice verde dal personale sanitario. Le sue condizioni non sarebbero gravi ma è stato comunque trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza per ulteriori controlli.

L'intervento dei vigili del fuoco

Per rimuovere l'auto ribaltata dalla carreggiata è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, accorsi sul posto poco insieme all'Agenzia per la tutela della salute di Assago. Non si hanno certezze sulla dinamica dell'incidente, al momento è al vaglio delle forze dell'ordine che indagano per chiarire eventuali responsabilità. Un episodio analogo si era verificato lo scorso 19 gennaio a Opera, vicino Milano, dove un veicolo guidato da una donna di 30 anni si era ribaltato lungo la statale 412 provocando alla conducente un trauma facciale e diverse altre ferite lungo il corpo.