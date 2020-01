Completamente ubriaco ha aggredito a calci e pugni un operatore del 118 e poi ha danneggiato anche l'ambulanza. Un uomo di 33 anni, con precedenti, è stato arrestato a Milano per aver assalito in piazzale Maciachini un 60enne, soccorritore di una "croce".

Milano, operatore del 118 picchiato da un ubriaco

L'aggressione è avvenuta nella giornata di giovedì 2 gennaio, attorno alle 12.30. Il lettighiere era entrato in un bar in un momento di pausa quando lo sconosciuto, in evidente stato di ebbrezza, ha iniziato a picchiarlo. La vittima si è allontanata e ha cercato di rifugiarsi nell'ambulanza, parcheggiata all'esterno del locale, ma l'uomo l'ha seguito e ha continuato a malmenarlo, poi ha preso a calci e danneggiato anche il mezzo. L'operatore e i suoi colleghi a quel punto hanno chiamato la polizia , che è intervenuta e ha arrestato il 33enne, di nazionalità brasiliana, che ora dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento.

A Capodanno assalto ai vigili del fuoco in via Gola

Soltanto due giorni fa, durante i festeggiamenti per il Capodanno, una squadra di vigili del fuoco era stata aggredita da un gruppo di giovanissimi in via Gola. Un video diffuso Facebook mostra la dinamica dell'assurdo assalto: i pompieri erano impegnati a spegnere un incendio quando sono stati accerchiati e colpiti dal lancio di alcune bottiglie di vetro. Soltanto l'intervento di un'altra autopompa ha consentito che il rogo venisse domato; sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia per provare a riportare l'ordine.

I raid vandalici contro le ambulanze in città

Altri atti vandalici hanno colpito le ambulanze del 118 negli ultimi mesi a Milano. A novembre un’auto infermieristica era stata bersagliata da un lancio di sassi in via Curtatone, a Milano. La scorsa estate la croce verde di Baggio aveva denunciato due raid contro i propri mezzi, con i finestrini distrutti da pietre.