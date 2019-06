in foto: Immagine di repertorio

Una donna inglese di 44 anni, in visita a Milano, sarebbe stata rapinata e violentata in zona Navigli. L'episodio, che sarebbe avvenuto nella notte tra sabato e domenica, è al vaglio dei carabinieri della compagnia Duomo ai quali la turista si è rivolta attorno all'alba di ieri, ancora in stato di choc. Secondo il suo racconto, attorno alle 3 del mattino, mentre si trovava vicino alla Darsena, uno dei luoghi più frequentati della movida milanese, la donna sarebbe stata circondata da cinque uomini vicino a via Conca del Naviglio. Il gruppo l'avrebbe rapinata della borsetta contenente il portafogli con i documenti e successivamente uno dei cinque l'avrebbe violentata.

I carabinieri sono alla ricerca di riscontri

La donna ha chiamato i carabinieri alcune ore dopo l'accaduto, molto probabilmente per via dello choc: quando i carabinieri sono intervenuti, inoltre, la 44enne era in stato di ebbrezza. È dunque probabile che nella nottata avesse abusato di alcolici. La donna è stata soccorsa dapprima da un passante e poi trasportata alla clinica Mangiagalli, dove è stata sottoposta agli esami per accertare la violenza. Al momento, stando a quanto riporta l'Arma, i risultati degli esami effettuati nel centro antiviolenze della Mangiagalli non sono ancora stati comunicati. Mancano dunque riscontri oggettivi dell'avvenuta violenza, anche se i carabinieri adesso esamineranno molto probabilmente le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per cercare di individuare i presunti responsabili dell'aggressione e della violenza. Nel frattempo la turista inglese avrebbe dovuto rientrare in patria nella giornata di oggi: dovrà però prima richiedere nuovi documenti, dal momento che quelli che aveva le sono stati rubati.