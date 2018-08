È costata molto cara a una turista indonesiana una breve vacanza a Milano. La donna è stata derubata alla stazione Centrale da quattro ladre, tutte cittadine bosniache. Il bottino è da record: 14mila euro. L'episodio, comunicato dalla questura, risale allo scorso 20 agosto. La donna, appena arrivata in città, è stata convinta dalle quattro ladre a prendere l'ascensore che conduce in piazza Duca d'Aosta: la turista ha approfittato della gentilezza di quelle quattro ragazze, tutte in stato di gravidanza. Una volta all'interno dell'ascensore le quattro l'hanno circondata. Una delle ladre si è fermata nei pressi della porta dell'ascensore per ritardare la partenza, attribuendo invece la mancata chiusura della porta al bagaglio molto ingombrante della signora: con questa scusa lo ha spinto fisicamente più indietro, vicino alla complice, che ha messo la sua giacca sopra la borsa della turista e con destrezza ha asportato il portafoglio contente i soldi.

La vittima in un primo momento non si è accorta di nulla. Solo una volta che le porte dell'ascensore si sono aperte e le ladre si sono dileguate la donna si è resa conto di essere stata derubata e ha denunciato l'accaduto alla polizia ferroviaria. Dopo brevi indagini, con l'aiuto anche dei filmati di sorveglianza, lo scorso 23 agosto le quattro ladre sono state individuate e denunciate per furto aggravato in concorso: della refurtiva, però, non c'era alcuna traccia. Dai filmati la polfer si è accorta che, nello stesso frangente, le quattro ladre avevano anche rovistato nello zainetto di un'altra turista, che non si era accorta di nulla: in questo caso però le quattro malintenzionate non avevano trovato evidentemente niente da rubare.