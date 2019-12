Grave incidente sul lavoro a Milano. Un operaio di 33 anni al lavoro nel cantiere di un palazzo in ristrutturazione è stato colpito da alcuni tubi precipitati dal diciottesimo piano. È successo a Milano, in via Melchiorre Gioia 22, attorno alle 11 di ieri, lunedì 9 dicembre.

Incidente sul lavoro a Milano: tubi precipitano dal 18esimo piano, colpito un operaio

Il lavoratore è stato colpito di striscio dai tubi, che hanno comunque spaccato il casco da lavoro che indossava, ed è stato soccorso con un grave trauma. Il 33enne è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli dove è ricoverato in condizioni serie, ma non in pericolo di vita. Sull'accaduto indaga la polizia per chiarire la dinamica dell'incidente. Stando alla prima ricostruzione, i tubi erano tenuti assieme da un'imbragatura collegata a una gru. Mentre venivano sollevati fino al 18mo piano, i manufatti si sono sganciati precipitando nel vuoto. L'operaio, che si trovava in strada, è stato colpito.

Incidente mortale a Pompiano: lavoratore schiacciato da un carrello

Cinque giorni fa a Pompiano in provincia di Brescia, un altro operaio ha perso la vita in un drammatico incidente sul lavoro. Secondo una prima ricostruzione, sembra che l'operaio stesse effettuando alcuni lavori ai cavi telefonici sul tetto di un'abitazione. Si trovava su un carrello levatoio che si è azionato improvvisamente schiacciandolo contro il tetto. Sul posto sono accorsi gli equipaggi del 118 con un'auto medica e un'ambulanza. Poco dopo si è alzato anche un elicottero. Purtroppo però per il lavoratore non c'era ormai più nulla da fare.