in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente stradale all'alba di questa mattina, sabato 9 marzo, a Cascina Gobba, a Milano. Due automobili si sono scontrate frontalmente in via Padova: da quanto si apprende, un uomo ubriaco alla guida di una vettura ha travolto una Renault Megane con a bordo tre uomini che avevano appena concluso il loro turno di lavoro; l'impatto è stato talmente violento che la vettura con a bordo i tre operai è stata sbalzata in aria per una decina di metri. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno estratto i feriti dalle lamiere della Megane. Il più grave dei tre è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli con una seria ferita alla testa, mentre i suoi due colleghi sono stati trasportati, con ferite più lievi, all'ospedale Città Studi: nessuno dei tre è fortunatamente in pericolo di vita.

Illeso, invece, il conducente dell'altra automobile, un giovane di 27 anni residente a Giussano (Monza e Brianza). Il 27enne, sottoposto a controlli da parte della Polizia Municipale, giunta sul posto per i rilievi del caso, è stato trovato con un tasso alcolemico nel sangue quattro volte superiore a quello consentito dalla legge.