in foto: La moto distrutta (LaPresse)

Ha travolto un uomo che era in sella alla sua moto e, anziché fermarsi a prestare soccorso, ha abbandonato la sua auto poco lontano ed è fuggito a piedi. A Milano è scattata la caccia al pirata della strada che, attorno alle 17 di oggi, ha provocato un grave incidente stradale in cui è rimasto ferito un quarantenne. Il motociclista era in sella al suo mezzo su viale Belisario, zona Fiera: improvvisamente l'automobilista ha effettuato un'inversione di marcia e lo ha colpito in pieno. L'impatto è stato molto violento: la moto del 40enne è rimasta distrutta sull'asfalto e l'uomo ha riportato gravi traumi. L'automobilista non si è però fermato a prestare soccorso: la sua vettura, una Fiat Punto di colore nero, è stata trovata abbandonata poco lontana dal luogo dello schianto, con i segni evidenti dell'impatto sulla carrozzeria e senza nessuno all'interno. Mentre gli agenti della polizia locale effettuavano verifiche sul mezzo, il 40enne veniva soccorso dal personale medico del 118, giunto a bordo di due ambulanze. Fortunatamente l'uomo non è in pericolo di vita: è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda. Nel frattempo gli agenti della locale sono risaliti al proprietario della Punto: l'uomo non corrisponderebbe però alle descrizioni che i testimoni dell'incidente hanno fatto del pirata della strada, le cui ricerche sono dunque ancora in corso.