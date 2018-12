in foto: Una delle auto colpite dal tram (LaPresse)

Incidente stradale questa mattina nel centro di Milano, in Foro Buonaparte. Un tram della linea 1 ha travolto due auto che lo precedevano. L'episodio, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 7.20 all'altezza di piazzale Cadorna, vicino alla sede dell'Azienda dei trasporti milanesi. Stando alle prime ricostruzioni della polizia locale, il conducente del tram avrebbe avuto un lieve malore mentre la vettura procedeva a bassa velocità: a causa del malore non sarebbe riuscito a fermare in tempo il mezzo e avrebbe tamponato le due auto che si trovavano davanti a lui. In totale sono quattro le persone rimaste coinvolte nell'incidente: una ragazza di 26 anni e tre uomini di 56, 28 e 27 anni. Fortunatamente nessuno di loro ha riportato gravi traumi: in due sono finiti in codice verde agli ospedali Fatebenefratelli e San Giuseppe. Agenti della polizia locale sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi del caso e dirigere il traffico, rimasto a lungo bloccato.