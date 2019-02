in foto: Immagine d’archivio (LaPresse)

Un tram della linea 19 è deragliato questa sera a Milano, in via Mac Mahon. L'episodio è accaduto attorno alle 20.30 e non ha fortunatamente causato feriti. Né il conducente della vettura né i pochi passeggeri a bordo hanno riportato conseguenze. La causa del deragliamento, secondo quanto riferisce in una nota l'Azienda dei trasporti milanesi (Atm), è la presenza di un corpo estraneo sui binari: si era pensato a un sasso ma si è saputo in seguito che si trattava di una marmitta. Non è chiaro cosa ci facesse sulle rotaie, all'altezza di via Artieri: forse è l'effetto di una manovra sconsiderata da parte di qualche automobilista (non è raro che finiscano sui binari del tram). Fatto sta che quando il tranviere se ne è accorto era ormai troppo tardi: la marmitta ha fatto uscire il carrello anteriore del tram dai binari. Si è trattato di un inconveniente di poco conto. La situazione è tornata alla normalità e, mentre la linea era bloccata, Atm ha attivato un servizio sostitutivo con degli autobus.