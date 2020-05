in foto: (Foto: Tranvieri di Milano via Facebook)

L'inizio della Fase 2 a Milano è avvenuto senza particolari problemi. Il traffico è certamente aumentato sulle strade, ma sui mezzi pubblici non si è verificato il tanto temuto affollamento e in generale i milanesi, a parte poche eccezioni, hanno mostrato di rispettare le norme di distanziamento e le altre misure di sicurezza necessarie per evitare il contagio. Non tutto però è filato liscio: anzi, la ripartenza ha fatto emergere anche qualche comportamento incivile che evidentemente la quarantena e il lockdown non hanno intaccato, come la brutta abitudine di lasciare le auto parcheggiate in divieto di sosta.

L'episodio ieri attorno alle 13: bloccato il tram 14

È accaduto anche ieri, come ha documentato con tanto di foto la pagina Facebook "Tranvieri di Milano". Qualcuno ha parcheggiato una vettura in divieto di sosta in via Giambellino, bloccando di fatto i binari del tram della linea 14. L'episodio si è verificato attorno alle 13: Atm ha organizzato un servizio di autobus sostitutivi riuscendo ad ovviare al problema, fino a quando la vettura non è stata spostata e i tram della linea 14, una delle linee di forza di Milano, hanno potuto tornare a circolare. Considerando anche il non eccessivo affollamento sui mezzi pubblici, il contrattempo non ha creato troppi problemi: di certo però si confida nel senso civico dei cittadini per far sì che determinati comportamenti non si verifichino più con il progressivo rientro a quella definita come la "nuova normalità".