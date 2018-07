Prosegue il piano di Atm nella lotta contro chi non paga il biglietto della metro. Da oggi, martedì 10 luglio, in altre due stazioni della metropolitana, Centrale (solo lato M2) e Lambrate M2, i tornelli saranno chiusi in uscita con obbligo di convalida del titolo di viaggio: appositi messaggi saranno diffusi in metro, sui mezzi di superficie e sui canali social e web di Atm. Salgono così a 106 le stazioni interessate dal provvedimento, su un totale di 113 stazioni. Nel 2018, oltre alla chiusura dei tornelli, per contrastare il fenomeno dell'evasione tariffaria Atm ha aumentato di oltre il 50 per cento il numero dei controllori. L'azienda ha inoltre introdotto nuove modalità di acquisto dei titoli di viaggio sempre più semplici e innovative: oltre all’acquisto via SMS e via App, da pochi giorni è stato introdotto il nuovo sistema di pagamento con carte contactless in metropolitana.

Sempre per ridurre il numero di chi viaggia senza biglietto sui mezzi pubblici, Atm ha istituito nuove modalità di controllo sia in metropolitana, sia in superficie, sette giorni su sette. In metropolitana squadre itineranti girano per i controlli anche a bordo dei treni, mentre in superficie i controllori presidiano anche le linee più sensibili sul fronte della sicurezza, in alcuni casi assieme agli agenti della security Atm e pattuglie della Polizia Locale. Atm ha inoltre intensificato i controlli anche con iniziative specifiche, come ad esempio quella del cosiddetto “mercoledì da leoni”, nella quale un giorno alla settimana un’intera linea viene “battuta” da squadre di controllori per tutta la giornata.

Il risultato di tutte queste misure è che nel primo semestre del 2018 il numero delle persone controllate è aumento del 63 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Di conseguenza, le sanzioni sono aumentate del 30 per cento: significa che con l’aumento del numero dei controllori e dei controlli le sanzioni, seppur in crescita, aumentano proporzionalmente molto di meno.