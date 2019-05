in foto: I giovani manifestanti allo sciopero per il clima del 15 marzo a Milano (LaPresse)

Dopo la marcia dello scorso 15 marzo che ha visto la partecipazione di decine di migliaia di studenti, Milano si mobilita per il secondo "Global strike for future". Venerdì 24 maggio 2019 è stato indetto in tutto il mondo il secondo sciopero globale "Friday for Future" in difesa del clima sull'esempio dell'attivista svedese Greta Thunberg. Nel capoluogo lombardo il coordinamento delle associazioni ambientaliste Milano per il Clima ha organizzato un corteo partito alle 9 da largo Cairoli. "La mobilitazione deve continuare per reclamare l’attenzione delle classi dirigenti del mondo alla ormai riconosciuta presenza di una emergenza climatica e ad applicare delle misure urgenti e concrete per contrastarne le cause", spiegano gli organizzatori.

Il corteo da Largo Cairoli alla stazione Centrale

La marcia degli attivisti in difesa del clima parte da Largo Cairoli e prosegue in piazza Cordusio, via Orefici, via Larga, Largo Augusto, via Visconti di Modrone fino ad arrivare ai Bastioni di Porta Venezia, via Monte Santo, Bastioni di Porta Nuova, via Melchiorre Gioia, via Galvani e quindi piazza Duca d'Aosta di fronte alla stazione Centrale. L'arrivo della manifestazione è previsto per le 12.30. In aggiunta al corteo studentesco, in serata è prevista la mobilitazione cittadina che partirà alle ore 18 sempre in largo Cairoli.

Gli appuntamenti dedicati al clima dall'Arch Week 2019

In omaggio al secondo sciopero del clima, anche l'Arch week 2019 – la settimana di appuntamenti dedicati all'architettura in corso dal 21 al 26 maggio a Milano – ha in programma appuntamenti dedicati all'emergenza ambientale. Alle 18 al palco Giardino della Triennale Luca Mercalli tiene una lezione sul cambiamento climatico; alle ore 21, sempre alla Triennale, Simone Molteni e Stefano Boeri incontrano gli studenti e alcuni esponenti del mondo delle imprese per un confronto sulle strategie per il futuro sostenibile del pianeta.