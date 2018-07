Una sorpresa amara per un uomo di 74 anni tornato a casa dopo due giorni di assenza. L'uomo, stando a quanto si apprende, nella serata del 26 luglio ha fatto ritorno nella sua abitazione in via Paolo Segneri, in zona Lorenteggio a Milano: quando ha inserito la chiave nella toppa ha però scoperto che il cilindro della serratura era stato cambiato e che il suo appartamento era stato abusivamente occupato. L'uomo ha cercato in tutti i modi di farsi aprire, ma non c'è stato verso. Al 74enne non è rimasta alternativa che quella di passare la notte sulle scale del palazzo: la mattina seguente si è poi rivolto al custode e, insieme a lui, ha allertato le forze dell'ordine.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato, che sono riusciti ad evitare di forzare la porta dell'appartamento e sono entrati in casa approfittando di una finestra dimenticata aperta, sorprendendo l'occupante abusivo che dormiva: si tratta di un uomo di origine marocchina, classe 1995, senza fissa dimora. Il giovane è stato arrestato dalla polizia per violazione di domicilio aggravata.